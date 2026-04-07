Es ist ein ungewöhnlicher, bisher wohl einzigartiger Fall, mit dem sich Staatsanwaltschaft und Polizei beschäftigen müssen: Es geht um die Frage, ob ein Kärntner, der anonym einen möglichen Missbrauch von Fördergeld gemeldet hat, von Ermittlern enttarnt wurde. Und zwar so, dass der betroffene Betrieb den Namen des Hinweisgebers erfahren hat und dem Mann jetzt (berufliche) Konsequenzen drohen.

Der Reihe nach: Um die Jahreswende hat ein Kärntner über eine Social-Media-Plattform des Innenministeriums einen möglichen Missbrauch von Fördergeld durch einen Betrieb geschildert. Solche Hinweisgeber-Stellen wurden eigens dafür eingerichtet, um anonym und ohne berufliche Konsequenzen befürchten zu müssen, mögliche Verstöße melden zu können.

Absolute Anonymität zugesichert

„Die Plattformen gewährleisten eine anonyme Kommunikation über Verstöße, über die man während der beruflichen Tätigkeit Kenntnis erlangt hat“, heißt es dazu auf der Homepage des Ministeriums. Dabei wird Hinweisgebern nicht nur absolute Anonymität zugesichert, sondern auch, dass ihnen „durch die Hinweisabgabe kein beruflicher Nachteil entstehen darf“.

Die Praxis sieht in diesem Fall anders aus: Einige Zeit nach der Meldung wurde der Hinweisgeber vom zuständigen Beamten einer großen Polizeidienststelle kontaktiert, identifiziert und befragt. Bald darauf hat der wegen des möglichen Fördergeldmissbrauchs gemeldete Betrieb den Namen des Hinweisgebers gewusst.

Angeblich soll es sogar einen Anruf in dem Unternehmen gegeben haben. Ob der Hinweisgeber so enttarnt wurde oder ob sein Name im Ermittlungsakt steht, und dieser vom Betrieb – wie gesetzlich möglich – eingesehen wurde, ist noch unklar. Klar ist, dass der Hinweisgeber entgegen allen Vorgaben und Zusagen enttarnt war.

Gesamte Dienststelle angezeigt

Der Mann wandte sich an die Klagenfurter Rechtsanwaltskanzlei Fink + Partner. Die erstattete vor Kurzem Anzeige wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Verletzung des Amtsgeheimnisses, wie Anwalt Bernd Peck bestätigt. Angezeigt wurde die gesamte Polizeidienststelle, weil erst geklärt werden muss, wer für die Enttarnung des Hinweisgeber verantwortlich ist. Peck bestätigt die Anzeige, will zum Sachverhalt aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit aber nicht mehr sagen.

Graz ermittelt

Die strafrechtlichen Ermittlungen dürfte die Staatsanwaltschaft Graz übernommen haben. So soll jeder Anschein von Befangenheit ausgeschlossen werden. Informationen gibt es keine: „Zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten sowie aus Gründen der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes ist nicht möglich, die Anhängigkeit von Ermittlungsverfahren gegen bestimmte Personen zu bestätigen“, heißt es von der StA. Die Landespolizeidirektion Kärnten will und darf sich „zu einem laufenden Ermittlungsverfahren nicht äußern“.

Es gilt die Unschuldsvermutung.