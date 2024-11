Katastrophale hygienische Zustände und sehr viel Pech. Das waren, wie jetzt endgültig feststeht, die Zutaten, die im Vorjahr zum Tod eines Mannes geführt haben. Der 63-Jährige hatte um den 27. Juni in einem Lokal im Bezirk Villach-Land einen Kebab gegessen. Kurz darauf erkrankte er schwer. Als er fünf Tage später in ein Spital gebracht wurde, war die Erkrankung bereits so weit fortgeschritten, dass der Mann an den Folgen der Salmonelleninfektion verstorben ist.