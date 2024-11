Unfall in der Nähe der Haider-Unfallstelle: Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land lenkte ihren Pkw am Mittwoch gegen 13 Uhr im Stadtgebiet von Klagenfurt auf der B91 in Richtung Süden.

Pkw-Lenkerin im Krankenhaus

Wenige hundert Meter entfernt von jener Stelle, an der Kärntens damaliger Landeshauptmann Jörg Haider 2008 den Tod fand, beabsichtigte sie vom rechten Fahrbahnrand aus umzukehren - dabei übersah sie einen links versetzt hinter ihr fahrenden Pkw mit Anhänger, gelenkt von einem 53-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land.

Durch den Anprall an den Pkw des Mannes drehte sich der Pkw der Frau um 180 Grad und blieb so stehen. Dabei erlitt die Lenkerin leichte Verletzungen. Nach Erstversorgung wurde sie von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Der Mann blieb unverletzt.