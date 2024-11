Baby bei Streit der Eltern in Kärnten verletzt: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es um kurz nach Mitternacht zum Streit zwischen einem 51-jährigen Mann und seiner 24-jährigen Lebensgefährtin im gemeinsamen Wohnhaus im Bezirk Wolfsberg - Grund dürfte das zu späte Heimkommen des Mannes in augenscheinlich alkoholisiertem Zustand gewesen sein.

Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen die beiden sowie das gemeinsame erst ein Monat alte Kind, das die Frau am Arm hielt, leicht verletzt wurden.

Bei den Erhebungen vor Ort wurde der Mann auch zu einem Alkotest aufgefordert, zumal dieser in Verdacht stand, unmittelbar zuvor sein Kraftfahrzeug gelenkt zu haben. Dies wurde vom 51-Jährigen, der sich ab Beginn der Amtshandlung gegenüber den Beamten aggressiv verhalten hatte, verweigert - da er dieses Verhalten nicht einstellte, wurde er festgenommen.

Auch zwei Polizisten verletzt

In weiterer Folge versuchte der Mann zu flüchten, er konnte jedoch festgehalten und zur Polizeiinspektion gebracht werden. Bei der Festnahme wurden zwei Beamte leicht verletzt - sie mussten im Klinikum ambulant behandelt werden, sie setzten ihren Dienst danach aber fort. Die Frau und das Kleinkind wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Gegen den 51-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Körperverletzung und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.