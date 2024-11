Der Lawinenwarndienst Kärnten hat eine neue Homepage, die am Sonntag unter Lawinenwarndienst.ktn.gv.at veröffentlicht wird. Ab da gibt es täglich aktuelle Warnungen und Einschätzungen der aktuellen Lawinensituation in den Kärntner Bergen. Um 17 Uhr wird die neueste Vorhersage veröffentlicht und diese gilt bis zum Folgetag um 17 Uhr. Nutzerinnen und Nutzer können das kostenlose Service auch direkt aufs Handy holen.

„Die Online-Plattform wurde entwickelt, um die Lawinenkommissionen der Gemeinden, Einsatzorganisationen sowie Wintersportlerinnen und –sportler zu unterstützen, indem sie einen effizienten Zugang zu wichtigen Informationen über Lawinenwarnung, Schneedecke und Wetterdaten bietet. Mit der öffentlich leichten Zugänglichkeit zu den umfangreichen Informationen hoffen wir, eine Vielzahl an Nutzerinnen und Nutzern zu erreichen und somit Unfälle zu verhindern“, sagt Landesrat Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).

Personelle Neuerungen

Der Lawinenwarndienst Kärnten besteht seit 1955 und er ist damit der zweitälteste in Österreic. Auch personell gibt es dort Neuerungen: Wilfried Ertl geht Ende April in Pension, für Informationen beim Lawinenwarndienst stehen ab sofort Leonardo Zoltan und Florian Steiner zur Verfügung. Fellner: „Mit dem Wissen und der Erfahrung des Lawinenwarndienstes schützen wir Leben, unterstützen Einsatzkräfte und sorgen dafür, dass Wintersport in Kärnten sicherer wird.“

Er appelliert an die Wintersportlerinnen und Wintersportler, Bergtouren im Winter im Voraus gut zu planen und sich rechtzeitig über die Witterung und die aktuelle Lawinengefahr zu informieren: „Das bedeutet Sicherheit für einen selbst und andere Menschen, die sich für einen möglichen Einsatz in Gefahr begeben müssen.“