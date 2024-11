Am Freitag werden Villachs Gemeinderäte das nächstjährige Budget beschließen. Davon kann man angesichts der absoluten Mehrheit der SPÖ ausgehen. Im Vorfeld der Sitzung sorgt der Beteiligungsbericht für Staunen. In dem 130-seitigen Papier werden die (wirtschaftlichen) Kennzahlen aller Betriebe aufgelistet, an denen die Stadt beteiligt ist. Auch jene der Kärnten Therme, an der Villach 53,69 Prozent hält.