Herbst ist Thermenzeit – und deshalb gab es in der Therme Warmbad-Villach am Montagnachmittag viel zu tun. Ö3-Moderator Andi Knoll packte mit an. Im Rahmen seiner Radiosendung war er zu Gast in Villach.

Von der Badekassa ging es für ihn weiter mit dem Bademeister und wieder weiter zum Hamam. Er beaufsichtigte den Badebereich und die Attraktionen, lernte Wassermessungen durchzuführen und machte Saunaaufgüsse – die sogar besonders engagiert: „Beim Aufguss kenn‘ ich nichts, da bin ich gnadenlos“, so der Ö3-Moderator. Außerdem stand noch ein „Meerjungfrauen-Schwimmkurs“ auf dem Programm und natürlich ein Abstecher ins Thermenrestaurant – für Andi allerdings nicht zum Ausrasten, sondern zum Anpacken.

Freude beim Team der Kärnten Therme © KK/Ö3

Sendung zum Nachhören

Zu hören war die Sendung Montagnachmittag auf Ö3, zum Nachhören steht „Knoll packt an“ sieben Tage lang auf ORF-Sound zur Verfügung: https://sound.orf.at/radio/oe3.