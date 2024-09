Der Afritzer Bürgermeister Max Linder (FPÖ) kommt dieser Tage nicht aus dem Feiern heraus. Die Partei könnte auch im Bezirk Villach Land große Gewinne einfahren und Linder persönlich weiß schon jetzt, dass er den Wiedereinzug in den Nationalrat geschafft hat. „Ich war immer in den Budgetausschüssen, das möchte ich wieder mit Herzblut machen und wir möchten alles dazu beitragen, dass der Lärmschutz für die Koralmbahn am Wörthersee über die Bühne geht“, sagt Linder, der sich zwischen den Wahlpartys um einen Rohrbruch im Gemeindeamt kümmern muss.