Die Winter-Kärnten Card geht bereits in die siebente Saison - und wird immer beliebter. „In der vergangenen Saison haben wir über 10.000 Karten verkauft. Die Tendenz ist stark steigend“, bilanziert Thomas Heber, zuständig für Marketing und Kommunikation bei der Interessensgemeinschaft Kärnten-Card-Betriebe. Mittlerweile kann man mit der Karte, die sowohl tages- und wochenweise, als auch für die ganze Saison gekauft werden kann, 34 Ausflugsziele gratis besuchen. Sowohl Bergbahnen, als auch Thermen und Erlebnisbäder sowie Museen und Pistentourentickets zählen zum Angebot.

„Am besten angenommen werden die Angebote auf der Gerlitzen Alpe. Sowohl das Pistentourenticket Bergbahnen Gerlitzen Alpe als auch die Bergbahn selbst gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen im Winter“, sagt Heber. Aber auch die beiden Trampolinhallen, Jumpdome und Jumpworld in Klagenfurt, seien sehr beliebt. Für Sportliche gibt es darüber hinaus auch auf der Petzen gibt es Touren-Tickets, auf der Turracher Höhe, in der Villacher Alpen Arena und in Mallnitz Loipen-Touren und in der Eishalle Velden ist der Eintritt mit der Kärnten Card ebenfalls gratis.

Schneealm und Rodelbahn

Ansonsten darf man Bergbahnen mit der Karte meist nur ohne Sportgeräte kostenlos nutzen, am Goldeck ist aber zum Beispiel die Mitnahme von Rodeln erlaubt. Und in einem Skigebiet kann man sogar einmal am Tag kostenlos mit der Karte Skifahren, nämlich in Heidi‘s Schneealm am Falkert. Diese ist vor allem bei Familien mit Kindern beliebt, da dort schon die Kleinsten zwischen Figuren von Heidi und ihren Freunden mit dem neu überdachten Zauberteppich und Seillift erste Schwünge in den Schnee setzen können. Für die etwas Größeren gibt es einen Snowpark mit Rails, Boxen, Wellenbahn, Skicross und Kicker sowie eine permanente Racepiste.

Weiters ist es möglich, mit der Karte mehrere Thermen und Erlebnisbäder kostenlos zu besuchen, wie die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim, für die einmal ein gratis Eintritt enthalten ist. In der Drautalperle in Spittal sind zwei Eintritte zu je zwei Stunden in der Saison inkludiert, im Hallenbad Heiligenblut bekommt man dreimal freien Eintritt und das Tauernbad Mallnitz kann man mit der Karte sogar täglich kostenlos besuchen.