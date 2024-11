Es ist schon wieder passiert: Der Lift im Aussichtsturm am Pyramidenkogel steht still. Und das seit vergangenem Dienstag. „Leider hat ein Blitz in den Turm eingeschlagen“, sagt Stefan Meisterle, Tourismusleiter der Gemeinde Keutschach. „Der Aussichtsturm ist die mit Abstand höchste Erhebung in der Umgebung. Bei jedem Gewitter kann ihn ein Blitz treffen.“