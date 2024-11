Immer wieder zieht es Prominente aus aller Welt aus einem ganz speziellen Grund an den Wörthersee. Im Medical Health Resort Vivamayr wollen sie etwas für ihre Gesundheit tun. Auf dem Programm stehen etwa Diäten unter medizinischer Aufsicht, Personal Trainer-Stunden, Massagen, Therapien, medizinische Untersuchungen und Schönheitsbehandlungen. Aktuell ist die deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski im vielfach ausgezeichneten Resort in Maria Wörth zu Gast.

Am Wochenende postete die 39-Jährige ein Foto auf Instagram. In der Hand hält sie einen Leberdetox-Tee. Rojinskis Gesichtsausdruck spricht Bände. „Auch nach dem 9. Tag schmeckt das Zeug grässlich, aber mega gut für die Leber zum Entgiften“, schreibt die TV-Moderatorin, die durch den Musiksender VIVA und durch ihre Rolle in der Fernsehshow „MTV Home“ an der Seite des Moderatorenduos Joko und Klaas bekannt wurde. Als Schauspielerin zu sehen war sie erstmals 2006 in der Pseudo-Ermittler-Doku „Lenßen & Partner“.

Auch wenn der Tee nicht schmeckt, Ganzkörpermassagen, Meditation & Yoga scheinen der 39-Jährigen aber gut getan zu haben: „Es war einfach himmlisch. Vielen herzlichen Dank an das tolle, kompetente und liebenswerte Team.“

Chuck Norris und Naomi Campbell

Auch Schauspieler wie Liz Hurley, Chuck Norris, Heike Makatsch oder Super-Model Naomi Campbell waren schon zu Gast in Maria Wörth, um dort neue Energie zu tanken.