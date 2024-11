Große Freude im Hause Gottschalk: Der beliebte Showmaster Thomas Gottschalk (74) darf sich über Enkelkind Nummer drei freuen. Nach zwei Enkelsöhnen ist nun erstmals eine kleine Prinzessin Teil der Familie. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, kam die Tochter von Gottschalks jüngstem Sohn Tristan und dessen Ehefrau Alexa vor gut zwei Wochen in den USA zur Welt.

Tristan, der aus der früheren Ehe von Thomas Gottschalk mit Thea stammt, und seine amerikanische Frau Alexa haben sich 2018 auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Ihre Liebe krönten sie im Mai 2023 mit einer romantischen Hochzeit im traditionsreichen „Metropolitan Club of New York“. Das Paar lebt in New York, wo Tristan als Programmierer arbeitet und Alexa als Vice President of Enterprise Sales in der Hotelbranche tätig ist. Mit der Geburt ihrer Tochter ist ihr Familienglück perfekt.

Für Sohn von Gottschalk ist es das zweite Kind

Für Tristan ist es bereits das zweite Kind. Aus einer früheren Beziehung hat er einen Sohn im Teenageralter, der bei seiner Mutter in Berlin lebt. Nun wächst die Familie weiter, und die Freude ist bei allen groß. Opa Thomas Gottschalk und seine zweite Ehefrau Karina Mroß sind begeistert. Auch Onkel Roman, Tristans älterer Bruder, feiert das neue Familienmitglied. Er selbst hat mit seiner Frau Melissa einen vierjährigen Sohn namens Sebastian.

Besonders gerührt dürfte auch Oma Thea sein, die im März 2025 ihren 80. Geburtstag feiern wird. Die Geburt ihrer ersten Enkeltochter ist sicherlich ein wundervolles vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, das die ganze Familie enger zusammenbringt.