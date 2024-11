Endlich Minusgrade! Auf Hochtouren laufen derzeit die Schneekanonen und sprühen einen Hauch von Weiß auf die Kärntner Skipisten. Kollektives Aufatmen in den Destinationen, denn bis jetzt scheint man für den Start in den Winter gerüstet. Ende November gehen die Lifte auf der Turrach in Betrieb, Anfang Dezember folgen die anderen großen Skigebiete. Ins Schwitzen kommen die Seilbahner dennoch - wenn sie nämlich in die Zukunft blicken. Sie müssen kalkulieren, ob sich Investitionen lohnen und die Frage stellen, ob in 20, 30 Jahren das Skifahren überhaupt noch möglich ist.