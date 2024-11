Für einige Kärntner und Osttiroler gab es heute am frühen Donnerstagmorgen eine kleine Überraschung: In manchen Regionen konnte beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster weiße Pracht erblickt werden. Doch fiel der Schneefall (vorerst) sehr punktuell aus und dort, wo es in den Tälern weiß wurde, war er noch kaum messbar.

Dächer in Tälern angezuckert, in Höhen gab’s mehr

Etwa in Lienz oder im Kärntner Lesachtal sowie vereinzelt in Mittelkärnten sind die Dächer angezuckert, der Boden ist für ein Liegenbleiben des Schnees jedoch zu großen Teilen noch zu warm. „Wir sehen hier auf den Bildern der Webcams die weißen Dächer, unsere Tabellen orientieren sich aber am Boden und so ist hier durchwegs kein Schnee verzeichnet“, erklärt Meteorologe Markus Goller vom Wetterdienst UBIMET.

Während es also in den Tälern de facto noch keinen Schnee gibt, sieht dies in den Höhenlagen anders aus. Goller: „In den Gailtaler Alpen, den Karawanken und den Tauernregionen liegen um die fünf Zentimeter, selten auch bis zu zehn Zentimeter.“

Auch hinsichtlich der angesagten Glatteisgefahr kann der Meteorologe beruhigen, am Donnerstag sei damit nicht zu rechnen und auch in der Nacht auf Freitag dürfte es nur sehr vereinzelt – besonders im Gailtal – dazu kommen.

Ab Dienstag wird’s spannend

Doch der erste größere Schneefall könnte bereits in Sicht sein: „Bis zum Sonntag bleibt alles ruhig, meist ist es in tiefen Lagen nebelig und in der Höhe scheint die Sonne. In Richtung Wochenbeginn zeichnet sich dann jedoch eine Kaltfront ab“, erklärt Markus Goller. Dann könne man am Dienstag und Mittwoch mit Schneefall rechnen: „Die Modelle sind da noch sehr vage, doch es könnte in ganz Kärnten und Osttirol signifikanten Schneefall geben.“