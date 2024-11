In den Kärntner und Osttiroler Skigebieten läuft die Vorbereitung auf die Wintersaison auf Hochtouren. Auf der Gerlitzen und auf der Turracher Höhe wurde mit dem Beschneien begonnen, ebenso am Katschberg, im Biathlonzentrum Obertilliach und in Kals am Großglockner in Osttirol. Nun bekommen die Touristiker Hilfe von oben: In der Nacht auf Donnerstag zieht eine Kaltfront über Kärnten und sorgt für kurze Schneeschauer in den Hohen Tauern und in den Karnischen Alpen.

„Es können rund zwei Zentimeter zusammenkommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 Metern“, sagt Geosphere-Meteorologe Alexander Hedenig. Autofahrer müssen morgen Früh aber nicht nur in den Bergen aufpassen. In den Tallagen in Oberkärnten, konkret im Gail- und Drautal, sei lokal mit Glatteis zu rechnen.

Jobbörse

Auch die Tourismusbetriebe arbeiten auf Hochtouren daran, dass die Skisaison in Gang kommen kann - und dafür benötigt man vor allem Mitarbeiter. Bei der Kärntner Wirtschaftskammer fand daher am Mittwoch eine eigene Winter-Tourismusjobbörse statt. „Die Börse funktioniert nach dem Speed-Dating-Prinzip: Unternehmen können innerhalb weniger Stunden eine Vielzahl von Bewerbungsgesprächen führen und so potenzielle Mitarbeiter:innen kennenlernen“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer.