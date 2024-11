Während es in Villachs Niederungen in den vergangenen Tagen stets trüb und neblig war, gab es in den Bergen tagelang strahlenden Sonnenschein. Trotz fehlenden Niederschlags erstrahlen auf der Gerlitzen nun aber bereits die ersten Schneeflecken. Dies ist den Beschneiungsgeräten zu verdanken, die bereits seit 12. November getestet werden, damit Anfang Dezember ein reibungsloser Saisonstart garantiert werden kann.