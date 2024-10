Die Politik in der Gemeinde Arnoldstein im Bezirk Villach Land beschäftigt seit Monaten primär ein Thema: Der Konkurs des Skigebietes am Dreiländereck. Wie berichtet schlitterte dieses 2023 mit mehr als drei Millionen Euro Verschuldung in die Pleite, 45 Gläubiger sind betroffen. Nun braucht es, wie schon seit Jahren, einen Geldgeber, um Skilifte und Infrastruktur wieder in Schuss zu bekommen, im besten Fall einen Ganzjahresbetrieb auf die Beine zu stellen. Geht es nach dem Arnoldsteiner Bürgermeister, soll der Fokus künftig auch auf Sommeraktivitäten, wie Kletterparks oder Bike-Strecken gelegt werden. Die Ortsteile Seltschach und Agoritschach hätten dafür Flächen zur Verfügung gestellt.