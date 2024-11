Zwei Tage lang lief die Fahndung auf Hochtouren. Am Samstag dann der Erfolg: Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten konnten unter Mithilfe des Einsatzkommandos Cobra einen 39-jährigen Iraner mit Wohnsitz in Klagenfurt in einer Wohnung festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstag am Flughafengelände von Laibach seine 33-jährige Ex-Partnerin mit Messerstichen getötet zu haben. Die beiden sollen drei gemeinsame minderjährige Kinder haben.

„Die Erhebungen sind derzeit noch im Gange. Weitere Verfügungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt stehen noch aus“, hieß es Samstagabend vonseiten des Landeskriminalamtes.