Wer kennt diesen Mann? Das Landeskriminalamt Kärnten (LKA) hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Freitagvormittag kam es im Villacher Stadtteil Völkendorf zu einem versuchten Bankraub. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden am Samstag Überwachungskamera-Fotos veröffentlicht, die den Täter (siehe Infokasten) zeigen.

Der vermummte Unbekannte betrat am Freitag um 11.19 Uhr die BKS-Filiale. „Unter der Bekleidung trug er vermutlich eine Bombenattrappe“, teilte die Polizei am Samstag mit. Er legte einen Zettel mit einer Drohung und der Geldforderung auf den Servicedesk. In „sehr gutem Deutsch“ soll der eher kleine Täter (maximal 1,65 m groß) zeitgleich die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Zur Untermauerung seiner Forderung hob er auch kurz seine Oberbekleidung und zeigte die „Bombe“, die er mittels Klebeband am Körper befestigt hatte.

Offenbar dürfte dem Täter aber alles zu lange gedauert haben, er flüchtete schließlich ohne Beute aus der Bank. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Hinweise an das LKA

Hinweise sind an das Landeskriminalamt Kärnten unter der Nummer 059133 20 3333 erbeten.