Ein Forstunfall hat sich Freitagvormittag in einem Wald in St. Margareten im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, ereignet. Gegen 8.45 Uhr war dort ein 39-Jähriger mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Ein gefällter Baumstamm kam dabei im steilen und nassen Gelände ins Rutschen. Der Mann wurde im Bereich des linken Beines von dem Baum getroffen.

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt geflogen. Im Einsatz stand auch die Bergrettung mit zehn Personen und die Feuerwehr mit 35 Personen.

Absturz mit Häcksler

Erst am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte in Kärnten zu einem Forstunfall ausrücken. Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen stürzte in Wolfsberg mit einem Hackguthäcksler 30 Meter ab. Der Lenker konnte sich selbst retten, bevor er zusammenbrach und von einem Kollegen gefunden wurde.