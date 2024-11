Ein Sammelsurium an NS- und sonstigen Schmierereien ist Freitagfrüh auf dem Mehrparteien-Wohnhaus von Klagenfurts Vizebürgermeister Alexander Kastner (Team Kärnten) aufgetaucht. „Ich wurde in der Früh von einer Nachbarin auf diese Schweinerei aufmerksam gemacht, habe das abfotografiert und bringe es jetzt zur Anzeige“, sagt Kastner.

Eindeutig zuzuordnen ist ein hinduistisches Hakenkreuz und die Zahl 1488. 14 bezieht sich auf das Zitat „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (‚Wir müssen den Fortbestand unseres Volkes und die Zukunft weißer Kinder sichern.‘) des US-amerikanischen Rechtsterroristen und Rassisten David Eden Lane. Die 88 steht für den achten Buchstaben im Alphabet und bedeutet „Heil Hitler“. „Dann sind da kyrillische Schriftzeichen zu sehen, die auf eine rechtsextreme russische Neonazi-Gruppe schließen lassen“, so Kastner. Bei THC handelt es sich um Tetrahydrocannabinol, eine Substanz in Cannabis, dann ist von einem „Dorfclub“ die Rede. Vermerkt ist weiters ein Zitat, das auf Russisch „Hände hoch“ bedeutet.

In Uni-Nähe

„Harmlose Graffitis hatten wir hier schon öfter, aber hier handelt es sich um rechtsextreme Propaganda. Wer traut sich so etwas? Wir wohnen hier in Uni-Nähe inmitten vieler internationaler Studierenden. Das ist eine extreme Tat“, so Kastner. Dass just zu dieser Jahreszeit das Graffiti geschmiert wurde, ist kein Zufall. Am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht 1938, die als offizielles Signal zum Völkermord an den Juden eingeordnet wird.