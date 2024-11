Schon wieder wurde in Kärnten ein betrunkener Lenker in einen Unfall verwickelt. In der Nacht auf Freitag war ein 26-Jähriger mit einem Lkw auf der Drautal Bundesstraße B100 bei Paternion in Fahrtrichtung Weißenstein unterwegs. Plötzlich kam er von der Straße ab. Im Straßengraben kippte das Fahrzeug schließlich um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbstständig ins LKH Villach. Ein Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

Unfallserie mit Todesopfer

In den vergangenen Tagen kam es in Kärnten zu einer regelrechten Unfallserie mit Alkolenkern. Eine Person verlor dabei ihr Leben.