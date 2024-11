Die Serie an Unfällen in Kärnten, verursacht durch Alkolenker, reißt nicht ab. Nachdem es bereits letzte Woche zu zahlreichen Vorfällen gekommen war, ging es am Montag weiter. Bereits zur Mittagszeit kurz nach 12 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Auto auf der Goggauseestraße (L 80) durch das Ortsgebiet von Weitensfeld. Auf Höhe des Marktplatzes touchierte er seitlich einen ausparkenden Lkw. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Die Beteiligten blieben unverletzt. Ein Alkotest beim 76-Jährigen ergab eine Alkoholisierung. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft (BH) St. Veit an der Glan angezeigt.

Am Abend desselben Tages gegen 19.45 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw auf der Gemmersdorfer Straße von Wolfsberg kommend in Richtung Maria Rojach. Im Ortsgebiet St. Ulrich, im Gemeindegebiet von St. Andrä, kam er von der Fahrbahn ab, rammte ein Straßenschild, einen Straßenleitpflock und prallte gegen die Hausmauer eines Geschäfts- und Wohnhauses. Der 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und er wird der BH Wolfsberg angezeigt. Am Fahrzeug und am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Aufräumarbeiten führte die FF Eitweg mit zwölf Einsatzkräften durch.