Rettungseinsatz Freitagnachmittag in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach im Bezirk Völkermarkt: Gegen 16 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit seinem Lkw auf der Seeberg Straße B 82 in Richtung Bad Eisenkappel unterwegs. In einer leichten Linkskurve geriet der Lenker mit seinem Fahrzeug auf das Bankett, überfuhr zwei Straßenleitpflöcke und geriet über den steilen Abhang. Der Lkw überschlug sich und blieb am Dach liegend in den Bäumen hängen.

Der 40-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkotest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr geborgen.