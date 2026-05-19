Ein Mix aus alten und neuen, aus bereits bekannten und bis dato unterschätzten Bedrohungen ist es, den die Autorinnen und Autoren der großen Studie zur „Cybersecurity in Österreich 2026“ ausfindig machten. Basis des Befunds ist die Befragung von 1396 heimischen Unternehmen zu ihren Erfahrungen mit Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Durchgeführt wurde die Studie von der Beratungsgesellschaft KPMG und dem „Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ)“.

Die Quintessenz, vorgetragen von Studienautor und KPMG-Partner Robert Lamprecht: Obwohl die Cyberangriffe auf Österreichs Betriebe bereits auf hohem Niveau lagen, spitzte sich die Situation in den letzten zwölf Monaten noch einmal deutlich zu. 25 Prozent der Befragten sagten, dass sich Cyberangriffe auf ihr Unternehmen mehrten. Jeder achte Cyberangriff war erfolgreich. Summa summarum seien „Cyberangriffe im Jahr 2026 deutlich professioneller, schneller und schwerer zu erkennen“, heißt es im Bericht. Und: „Cyberangriffe werden zunehmend leiser“.

„Professionalisierung, Intensität, Komplexität“

Was das bedeutet? Primär ortet man bei KPMG „zunehmende Professionalisierung, Intensität und Komplexität der Attacken“. In der jüngeren Vergangenheit noch sei es nach einem erfolgreichen Angriff schnell „laut“ geworden. Sprich: Schädliche Software wurde in ein Unternehmen eingeschleust, Daten wurden umgehend verschlüsselt, ein Stillstand der Organisation trat unmittelbar ein. Heute beobachten die Cybersicherheitsprofis viel häufiger längerfristig angelegte, strategische Abläufe.

Von „Spionage und Informationsbeschaffung gegen Forschungs-, öffentliche und Industrieeinrichtungen“ ist im Bericht etwa die Rede. Oder auch von „Desinformationskampagnen, die unser Vertrauen in Institutionen und Informationen unterminieren sollen“. Erfolg bemisst sich dann nicht mehr an der schnellen Lösegeldzahlung, sondern am „dauerhaften und persistenten Zugriff“.

Klar ist auch: Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln zurzeit massiv und hat ureigenst damit zu tun, dass neue, orchestrierte und stärker automatisierte Angriffsstrategien entstehen. „Die letzten zwölf Monate haben uns gezeigt, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist“, heißt es dazu im Cybersecurity-Report. Bietet die Technologie grundsätzlich auch in der Verteidigung viele Chancen, schlägt das Pendel zurzeit deutlich in Richtung der Kriminellen aus.

Studienautor Robert Lamprecht (KPMG) © KPMG

„In den nächsten Monaten werden die Angreifer deutlich profitieren“, ließen zuletzt diesbezüglich auch Marc Nimmerrichter und Florian Schweitzer, Cybersecurity-Experten bei Certitude Consulting, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung wissen. Die Attackierer könnten derlei Tools schlichtweg schneller einsetzen. Außerdem verstärke die KI bestehende Asymmetrie: Angreifern reicht eine Schwachstelle, Verteidiger müssen zugleich ganze Systeme beschützen.

Zero Day Clock: Von 23 Tagen auf zehn Stunden

Diese Einschätzung unterstreicht auch die sogenannte „Zero Day Clock“, auf die im KPMG-Bericht verwiesen wird. Diese zeigt jene Zeit, die vom Erkennen einer Schwachstelle bis zur Ausnutzung vergeht. 2025 machte dieser Zeitraum noch 23,2 Tage aus – im Mai 2026 liegt der Wert bei zehn Stunden.

Erste-Bank-Österreich-Chefin: Gerda Holzinger-Burgstaller © AFP/Alex Halada

Was das in der unternehmerischen Praxis bedeutet, schildert Gerda Holzinger-Burgstaller, Chefin der Erste Bank Österreich: „Es ist nicht mehr die Frage, ob man Ziel wird. Die Frage ist, wie gut man auf allfällige Angriffe vorbereitet ist“. Deswegen sei es laut der Managerin entscheidend, das Thema „weg von reiner Cybersecurity und hin zu operativer Resilienz zu denken“. Bis dorthin ist es freilich in Österreich noch ein weiter Weg. Noch immer sind viele Unternehmen im Ernstfall überfordert. Auch deswegen entscheidet laut KPMG-Studie zurzeit jeder vierte von Verschlüsselungssoftware betroffene Betrieb, Lösegeldforderungen zu bezahlen.

Die führende Ursache für erfolgreiche Angriffe bleibt übrigens trotz aller Dynamik im Feld vorerst unverändert: 60 Prozent der Befragten nennen „falsches Verhalten von Mitarbeitenden“. Entstanden aus unzureichendem Bewusstsein.