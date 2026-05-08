Die Erinnerung an den Mai 2022 ist noch lebendig. Damals griffen Hacker, die sich „Black Cat“ nannten, das Land Kärnten an und starteten einen Erpressungsversuch. Sie verlangten fünf Millionen Dollar in Bitcoins, sonst würde eine Ransomware, also eine Schadsoftware, noch mehr Probleme am EDV-System des Landes anrichten.

Die Systeme waren nach einigen Tagen wieder hergestellt, der Schaden wurde mit zumindest einer halben Million Euro beziffert. Laut offiziellen Angaben haben die Hacker 250 Gigabyte Daten von den Landesservern gestohlen. Nachdem sich das Land geweigert hat, das Lösegeld zu bezahlen, hat „Black Cat“ einen Teil der Daten veröffentlicht, ehe sie das ganze Paket an Unbekannte verkauft haben – so behauptete es die Gruppe zumindest. Der Erpressungsversuch ist seither ein Cold Case in den Polizeiakten.

Angriff auf Landesverwaltungsgericht

Die Sicherheitsnetze in der Landes-IT wurden seither enger geknüpft. Kritische und besonders wichtige Stellen im EDV-System werden durch mehrere, verschiedene Technologien geschützt. Erkennt ein Sicherheitssystem einen Eindringling nicht, können andere einspringen. Und trotz aller Mühen: Manchmal sind Angriffe auch erfolgreich.

Am Donnerstag etwa hat es eine „DDoS-Attacke“ (Distributed Denial of Service) auf die Website des Landesverwaltungsgerichts Kärnten gegeben. Technisch kann man sich das so vorstellen, dass Server oder Netzwerke durch eine Flut von automatisierten Anfragen lahmgelegt werden. „Durch diese hohe Anzahl an Zugriffen war unsere „Mandanten-Infrastruktur“ erheblichen Belastungen ausgesetzt, wodurch weitere Seiten – etwa jene für Hydrografie – kurzfristig nicht erreichbar waren“, erklärt Roman Sucher vom Landespressedienst. Die Seite des Gerichts war gestern den ganzen Tag über nicht online, die so genannten Mandantenseiten waren hingegen nach einigen Stunden wieder online.

Regelmäßiges Ziel

IT-Experten beobachten seit einigen Wochen wieder massenhaft Hacker-Angriffe auf öffentliche Einrichtungen wie Ministerien, Landesregierungen oder Gerichte. Ein Phänomen, mit dem viele Betreiber von Webseiten konfrontiert sind – aber selten einer Dimension die eine Isolation von einzelnen Mandanten-Seiten erfordert. Tatsächliche Erpressungsversuche sind aber nur in den wenigsten Fällen aktenkundig. In der Regel gehe es darum, im digitalen Raum für Unruhe zu sorgen, erklärt ein IT-Experte.

Im Land Kärnten hat man mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt. Sucher: „Auch dieser Vorfall wird technisch umfassend analysiert und dokumentiert. Sämtliche relevanten Erkenntnisse werden an zuständige Sicherheits- und Ermittlungsbehörden weitergeleitet, um die weitere Aufarbeitung und internationale Zusammenarbeit zu unterstützen.“