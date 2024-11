Erneut hat sich in Kärnten am Samstag ein Forstunfall ereignet. Wie die Polizei meldete, wurde dabei ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen schwer verletzt. Der Mann arbeitete gerade mit einer Motorsäge, als ein am Boden liegender Baumstamm in Bewegung geriet. Ein unter Spannung stehender Ast schnellte zurück und traf den 51-Jährigen. „Er konnte noch selbst mittels Mobiltelefon einen Nachbarn kontaktieren, der die Rettungskette in Gang setzte“, so die Polizeiinspektion Bodensdorf. Die Rettung brachte den Schwerverletzten in das Klinikum Klagenfurt.

Erst am Freitag gab es im Rosental einen Rettungseinsatz im steilen Gelände. Dort wurde ein 39-Jähriger von einem Baumstamm getroffen. Am Mittwoch stürzte ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen in Wolfsberg mit einem Hackguthäcksler 30 Meter ab. Der Lenker konnte sich selbst retten, bevor er zusammenbrach und von einem Kollegen gefunden wurde.