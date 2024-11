Es ist - vordergründig - eines jener Themen, die man als „First World Problems“, also Probleme, die Menschen in der ersten Welt haben, einordnet: Bei einem Dachpool in bester Lage im Zentrum von Velden gab es ein Problem, dann standen zwei Luxus-Appartements unter Wasser, mittlerweile liegt ein gerichtlicher Exekutionstitel gegen den Eigentümer der Immobilie vor.