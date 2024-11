Am Donnerstag, dem 7. November, wurde nach einem Gläubigerantrag über das Vermögen der in Velden ansässigen Firma „DSM Holding GmbH“ ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen ist im Bereich der Beteiligungsverwaltung tätig.

Über das Vermögen und die Höhe der Schulden liegen laut KSV1870 und dem Alpenländischen Kreditorenverband noch keine Informationen vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Alexander Jelly bestellt. Forderungen können bis zum 31. Dezember eingereicht werden.