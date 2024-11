Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es bereits am Allerheiligentag in Klagenfurt zu einem Zwischenfall mit Hunden. Ein 67-jähriger Mann wollte gegen 8.30 Uhr zwei kämpfende Hunde voneinander trennen. Bei dem Versuch wurde der Klagenfurter von einem der Tiere in die Hand gebissen.

Der 67-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.