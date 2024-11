Freitagabend heulten in Klagenfurt die Sirenen. Im mexikanischen Restaurant „Salud“, direkt neben dem Einkaufszentrum City Arkaden, kam es zu einem Fettbrand in der Küche. Das Lokal war zu diesem Zeitpunkt voll. Neben den Kameraden der Berufsfeuerwehr unter Einsatzleiter Helmut Unterluggauer rückte auch die Freiwillige Feuerwehr St. Peter aus. Auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken sah man eine starke Rauchentwicklung.

Die Gäste wurden aufgefordert, das Lokal umgehend zu verlassen. Die Feuerwehrleute brachten den Brand in der Küche rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.