Eine böse Überraschung erlebte ein Villacher Freitagfrüh. Unbekannte haben in der Halloween-Nacht die Fassade seines Hauses in der Innenstadt mit Eiern beworfen. „Ich frage mich wirklich, wie ich dazu komme. Da hört sich der Spaß wirklich auf. Erst 2019 habe ich das Haus komplett saniert“, ärgert sich der Mann. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Fassade beschmutzt wurde. Besonders schlimm sei es zu Anlässen wie dem Villacher Kirchtag oder eben an Halloween: „So etwas wie jetzt, habe ich aber noch nie erlebt.“ Denn die Eier wurden bis zum zweiten Stock hinauf geworfen, Eiweiß und Eigelb sind die Fassade heruntergeronnen. Der Hausbesitzer schätzt, dass der Schaden groß ist: „Das lässt sich nicht einfach herunterputzen. Wenn ich die Fassade neu streichen lassen muss, bin ich bei 20.000 Euro.“ Dass die Versicherung zahlt, glaubt er nicht. Die Sachbeschädigung hat er Freitagvormittag bei der Polizei angezeigt.