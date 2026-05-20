Seine Alleingänge drohen Christian Scheider (FSP) langsam, aber sicher einzuholen. Bekanntlich ließ der Klagenfurter Bürgermeister in den Jahren 2024 und 2025 beim Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig zwei Berichte einholen, die sich inhaltlich um den Wert der stadteigenen Energie Klagenfurt im Hinblick auf einen möglichen Anteilsverkauf sowie die Vorbereitung des Bürgermeisters auf die Hauptversammlung der Stadtwerke drehen. Kostenpunkt: insgesamt 30.000 Euro – bezahlt aus der Stadtkasse.

Im Jänner stellte die Gemeindeaufsicht des Landes fest: Die Beauftragung durch den Bürgermeister war rechtswidrig. Im Umkehrschluss müsste er das Geld der Stadt zurückzahlen. Darüber waren sich alle Parteien, außer Scheiders FSP, einig. Doch der erste Versuch Mitte April, die Regressforderung auf die Tagesordnung des Stadtsenats zu bringen, scheiterte. Offiziell, weil die Magistratsdirektion den entsprechenden Antrag zu spät erhalten hatte. Am Dienstag, 19. Mai, wurde der Antrag im Senat endlich behandelt. Allerdings zeigten sich die Fraktionen uneinig. Weder für den Beschluss noch für die Absetzung fand sich eine Mehrheit. Jetzt ist also der Gemeinderat am Zug.

ÖVP-Stadtrat Julian Geier möchte eine Anzeige des Bürgermeisters zur Debatte stellen © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Regress nach Anzeige und Urteil?

Es besteht noch Klärungsbedarf. „Ich bin nicht gegen den Regress. Ich verstehe nur nicht, warum das Fehlverhalten nicht zur Anzeige gebracht wurde“, sagt ÖVP-Stadtrat Julian Geier. Wenn die Aufsicht ein rechtswidriges Verhalten feststellt, sei aus Geiers Sicht eine Anzeige wegen Untreue die logische Folge. Geier möchte im Gemeinderat über eine Anzeige gegen den Bürgermeister debattieren lassen. Stellt ein Gericht einen Rechtsbruch fest, „dann ist die Summe auch zu regressieren“, sagt Geier.

Für Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) kamen Geiers Bedenken überraschend. Vor der Senatssitzung hätten ihm noch alle Parteien signalisiert, dass er den Regressantrag einbringen solle. „Die strafrechtliche Relevanz ist ein völlig neuer Ansatz. In den nächsten Tagen werde ich mit allen Parteien Gespräche über das weitere Vorgehen führen“, sagt Rabitsch.

Doch nicht nur Geier, auch Stadträtin Sandra Wassermann von der FPÖ hat ihre Meinung geändert. Ihr fehlt momentan ebenso die rechtliche Grundlage für einen Regress. Die Erstattung einer Anzeige ist für sie nicht Aufgabe der Stadt, sondern die der Gemeindeaufsicht. Ob sie das machen wird? Vorerst nicht, sagt Leiter Stefan Primosch. Der Verstoß stelle aus seiner Sicht keine Strafrechtswidrigkeit dar.

Die FSP feiert die differenzierten Ansichten als Erfolg. „Die Klagenfurter Bevölkerung hat von den ständigen politischen Nebelgranaten die Nase gestrichen voll“, sagt Parteichef und Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP). Rabitsch habe sich „wieder eine Niederlage eingeholt“, ergänzt Scheider, der sich weiterhin im Recht sieht.

Parallel dazu prüft aktuell auch der Stadtrechnungshof die Auftragsvergaben an Kraßnig. Offen ist, ob er ebenfalls eine Empfehlung aussprechen wird, das Geld beim Bürgermeister zurückzufordern.