Ein Mann (64) erhitzte am Donnerstag gegen 23:40 Uhr auf dem Kochfeld in der Küche seines Einfamilienhauses in der Gemeinde Bad St. Leonhard Speisefett in einer Pfanne. Er ging zurück in das Wohnzimmer, legte sich auf die Couch und schlief dort ein. Während der 64-Jährige schlief geriet das Speisefett bzw. in weiterer Folge die Küche in Brand und der Mann wurde durch den Alarm eines Brandmelders geweckt. Er versuchte vorerst den Brand in der Küche mit einem Gartenschlauch zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Deshalb lief er zu seinem Nachbarn, der die Feuerwehr verständigte.

Die Feuerwehren Bad St. Leonhard, Reichenfels/St. Peter, Schiefling und Kliening standen mit insgesamt 69 Mann und zehn Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der 64-Jährige wurde, da er beim Löschversuch Rauchgas einatmete, mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Am Einfamilienhaus entstand schwerer Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.