Auf der Autobahn war der Lenker zwar nicht mehr, die Geschwindigkeit hat er aber wohl beibehalten. Ein 26-jähriger Villacher wurde am Donnerstag in einer 80er-Zone mit 139 km/h erwischt. Nach Abzug der Messtoleranz war er also immer noch um 54 km/h zu schnell. Der Mann wurde zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Als Rechtfertigung gab er an, von einem anderen Pkw bedrängt worden zu sein und deshalb Gas gegeben zu haben. Der Führerschein wurde dem Lenker an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.