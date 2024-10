Ein 38-jähriger Motorradlenker erlag nach einem Unfall auf der Gailtalstraße (B111) seinen Verletzungen. Es war leider nicht der erste tödliche Motorradunfall, über den die Kleine Zeitung in diesem Jahr berichten musste. „Die Zahl tödlicher Motorradunfälle hat sich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres heuer in Kärnten verdoppelt“, teilt Sprecher Christian Gratzer, Sprecher des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), mit. In Kärnten verloren 2024 zehn Motorradlenker ihr Leben, 2023 waren es fünf. Österreichweit weist die Statistik heuer einen kleinen Rückgang auf, 78 Motorradlenker verunglückten vom 1. Jänner 2023 bis 13. Oktober 2023 tödlich, heuer waren es 75.