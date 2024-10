Ein 38-jähriger Motorradlenker kam am Sonntagabend von der Straße ab und ist kurz darauf seinen Verletzungen erlegen.

Tödlicher Motorrad-Unfall: Lenker stürzte in Straßengraben

Ein 38-Jähriger ist am Sonntagabend auf der Gailtalstraße (B111) mit seinem Motorrad verunfallt und später seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei in der Nacht auf Montag vermeldete, stürzte der Mann aus dem Bezirk Villach-Land aus unbekannter Ursache auf einem geraden Straßenstück und landete im Straßengraben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.