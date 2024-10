Schwerer Forstunfall am Samstag in Kärnten: Gegen 8 Uhr führte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor Holzschlägerungsarbeiten in einer Waldparzelle auf circa 1550 Meter Seehöhe in der Gemeinde Kötschach-Mauthen durch.

Beim Fällen einer Fichte schnellte die laufende Motorsäge plötzlich zurück und traf den Mann im Bereich des Gesichtes. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt geflogen.