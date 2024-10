Sich aufzuregen gilt in Österreich beinahe schon als Volkssport, nicht selten ist die Kritik aber auch berechtigt – auch, wenn es um die Mobilität in Sachen Bahnverkehr geht. Einmal im Jahr führt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) einen Bahntest durch, nun liegen die aktuellen Ergebnisse vor.

Mehr Verbindungen, insbesondere auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten, bessere öffentliche Anschlussverbindungen und eine bessere Abstimmung von Bahn und Bus sind die größten Anliegen der Fahrgäste aus Kärnten. Insgesamt wird mehr Bahn gefahren, auch in den Urlaub sowie auf Dienstreisen, so ein weiteres Ergebnis des VCÖ-Bahntests.

Licht und Schatten beim Bahntest

Insgesamt zeigt der diesjährige Bahntest, an dem österreichweit in den Zügen von neun Bahnunternehmen zwischen April und Juni rund 10.150 Fahrgäste teilgenommen haben, Licht und Schatten. 41 Prozent der Kärntner Fahrgäste waren in den vergangenen zwölf Monaten häufiger mit der Bahn unterwegs als davor. Das ist im Bundesländer-Vergleich der höchste Wert. Auch für Urlaubsreisen wird die Bahn verstärkt genutzt, jeder dritte Kärntner Fahrgast ist bereits tagsüber mit der Bahn auf Urlaub gefahren, jeder achte machte eine Reise mit dem Nachtzug. Und ein Viertel der Fahrgäste aus Kärnten hat in den vergangenen zwölf Monaten eine oder mehrere Dienstreisen mit der Bahn gemacht.

Kritik an mangelnden Verbindungen

Ein häufig genannter Kritikpunkt der Fahrgäste sind mangelnde Verbindungen. Jeweils ein Viertel der Fahrgäste wünscht mehr Verbindungen im Nah- und Regionalverkehr sowie mehr Fernzug-Verbindungen in Österreich, 27 Prozent möchten mehr Direktverbindungen in europäische Metropolen und sogar 41 Prozent sind mit dem Angebot außerhalb der Hauptverkehrszeiten unzufrieden. „Die Arbeitszeiten werden flexibler, deshalb braucht es auch außerhalb der klassischen Pendelzeiten ein gutes Angebot“, fordert VCÖ-Experte Michael Schwendinger eine österreichweite Nahverkehrsoffensive.

Österreichweit war heuer beim VCÖ-Bahntest die Pünktlichkeit ein großes Thema, wobei die Kärntner Fahrgäste im Bundesländer-Vergleich mit der Pünktlichkeit der Züge am zufriedensten sind. 75 Prozent der Kärntner Fahrgäste zeigen sich mit der Pünktlichkeit der Züge zufrieden, 25 Prozent sind unzufrieden. Österreichweit sind 35 Prozent der Fahrgäste unzufrieden, in Niederösterreich sogar 50 Prozent.