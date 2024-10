Eine 55-jährige Slowenin wurde Freitagmittag in Eberndorf als Werkzeug-Diebin überführt. Über die Frau wurde die Schubhaft verhängt, sie ist nun im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt untergebracht.

Das Personal eines Baumarktes in Eberndorf hatte den Verdacht, dass die 55-Jährige Werkzeug gestohlen hätte und verständigte die Polizei. Im Zuge einer Kontrolle fanden die Beamten tatsächlich Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro in der Handtasche der Frau. Sie gestand nach weiteren Befragungen zwei weitere ungeklärte Diebstähle in diesem Baumarkt.

Anzeige erstattet

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die 55-Jährige leistete teilweise Schadenswiedergutmachung. Die Frau wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.