Mehrmals warnte Armin Assinger in der Vergangenheit seine Fans schon vor dubiosen Onlineinseraten. Betrüger stehlen die Identität des Ex-Skirennläufers und Fernsehmoderators. Jetzt fiel darauf ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land herein, wie die Polizei am Samstag informierte. Bereits am 18. Oktober erhielt der Kärntner übers Internet die Werbung einer vielversprechenden Anlageplattform. Der falsche Armin Assinger bewarb darin, dass man mit einer Einzahlung von 250 Euro einen Gewinn von 4000 Euro erzielen kann. Der 50-Jährige erstellte daraufhin einen Account und überwies den geforderten Betrag.

Auszahlung nicht möglich

Bereits nach kurzer Zeit war der Gewinn auf 30.000 Euro gestiegen und der Kärntner wollte sich das Geld auszahlen lassen. „Die Auszahlung war laut Plattform nicht möglich, deshalb wurde er von einem vermeintlichen Mitarbeiter via Nachrichtendienst kontaktiert. Das Opfer erhielt die Anweisung, zwei Überweisungen im vierstelligen Bereich zu tätigen, um Zugriff auf seinen Gewinn zu erhalten“, so die Polizei. Der Mann kam auch dieser Aufforderung nach. Erst als er zum dritten Mal Geld überweisen sollte, erkannte er den Betrug und erstattete Anzeige. Dem 50-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.