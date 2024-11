Auf Einladung des Clubs Round Table 47 Völkermarkt fand vergangenen Freitag die karitative Veranstaltung „Jazz, Gulasch und Bier“ zum bereits 20. Mal in der Neuen Burg statt. „Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an bedürftige Familien“, sagten Club-Präsident Stefan Damej und sein Stellvertreter Benjamin Schildberger. Round Table sei ein Club junger Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren mit dem Ziel, das gesellschaftliche Leben zu fördern und in Not befindlichen Menschen zu helfen. Musikalisch umrahmt wurde die gut besuchte Veranstaltung von Tonč Feinig mit Band und vom Saxophonisten und Komponisten Edgar Unterkirchner.