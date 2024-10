Ein geheimnisvoller Fremder steht nach einer durchzechten Nacht nackt und orientierungslos plötzlich vor Minna Sandberg. Sie war eigentlich gerade dabei, ihren Traum von einem Weingut in Sörmland in Schweden zu verwirklichen. Doch so wirklich glaubte niemand an sie. Nur der Fremde, der, wie sich herausstellt, Lucas heißt. Er unterstützt sie dabei, den renommierten Weinkritiker Moiré von ihrem Wein zuüberzeugen. Und obwohl ihr Kopf sagt, dass das keine gute Idee sei, verliebt sich Minna ausgerechnet in Lucas.

Diese Liebesgeschichte mit dem Titel „Der geheimnisvolle Fremde“ ist der fünfte und letzte Teil der neuesten ZDF-Reihe „Inga Lindström“, die jetzt in Schweden abgedreht wurde. Mit dabei ist auch eine Kärntnerin, nämlich Model und Schauspielerin Larissa Marolt. Produziert wurde der Film von der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag des ZDF. Weiters spielen Jean-Yves Berteloot, Meriel Hinsching und Rojan Juan Barani mit. Das Drehbuch stammt von Aline Ruiz Fernandez und Oliver Dieckmann, der auch Regie führte. Wann der Film ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.