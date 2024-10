Eine Weltmeisterin, die in fünf Disziplinen antritt, drei neue Weltrekorde aufstellt und sechs Medaillen – darunter drei goldene – nach Hause bringt, ist eine echte Weltsensation. Noch dazu, wenn sie mit 20 Jahren das „Küken“ unter den WM-Teilnehmern ist und in einer Männerdomäne antritt, dem Forstwettkampf. Carina Modl aus Feld am See hat es geschafft und bei der Forst-WM auf der Wiener Donauinsel mit neuen Weltrekorden im Kombinationsschnitt, im Entasten und in der Einzelgesamtwertung alle bisherigen Ergebnisse in den Schatten gestellt. „Anfangs wollte man nicht glauben, dass ich antrete. Man hat mich angeschaut, als hätte ich mich verirrt“, erinnert sich die Gartenbau-Facharbeiterin, die vor der Ausbildung im Bildungszentrum Ehrental die landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof besucht und dort den Freigegenstand Motorsägen gewählt hatte.