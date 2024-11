Im ungewohnten Werbeeinsatz ist derzeit Superintendent Manfred Sauer als „Chef“ der evangelischen Kirche Kärnten/Osttirol - gleich wie Amtskollegen in anderen Diözesen. Per E-Mail wendet er sich an die Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrgemeinden, Lektoren, oder Presbyter. Aber auch in vielen Gesprächen ist er um möglichst breite Unterstützung für ein großes Ziel bemüht: Der Karfreitag als zentraler und wichtiger Tag im Kirchenjahr, der an das Leiden und Sterben Jesu erinnert, soll wieder zum Feiertag (2019 abgeschafft) werden. Allerdings nicht wie in der Vergangenheit nur für Protestanten, sondern für alle. „Karfreitag-Feiertag für alle“, so lautet deshalb das Motto. Die österreichweite Initiative geht von der Steiermark aus, wo Helmut Kern als ehemaliger Presbyter von Trofaiach aktiv wurde.