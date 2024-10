„Kärnten is lei ans!“ Was in ganz Österreich bekannt ist, wurde jetzt einmal mehr bestätigt. Einzigartig und unverwechselbar ist der Kärntner Dialekt sowieso. Er ist offenbar aber auch der schönste. Das bestimmte die Ö3-Community in einer Abstimmung zum Nationalfeiertag. Es ist nicht das erste Mal, dass das südlichste Bundesland in diesem Voting ganz vorne liegt. Egal ob das Tschmaunkale, der Plärrenge oder die Urschl, weiß man in Kärnten, wie man übereinander und miteinander spricht.

Laut Ö3 verlief die „Volksabstimmung“ aber denkbar knapp. Nur 64 Stimmen Vorsprung konnte man am Ende vor der Steiermark ins Ziel bringen. Mit Kreationen wie aschlan, buanägln oder Schmölzi ist schnell klar, warum steirisch in der Gunst der Österreicher ebenso weit vorne liegt.

Auf Platz drei folgen die Tirolerinnen und Tiroler. Bei Wörtern wie Lota, gschdiascht, Greaschtl oder Purzigagele kennt man sich in Tirol aus, sorgt aber gleichzeitig für Stirnrunzeln im restlichen Land. Nicht gut kommunizieren kann man offenbar mit Niederösterreichern, Burgenländern und Wienern. Sie belegen im Dialektranking die letzten drei Plätze.