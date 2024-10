In der Türk-Kaserne in Spittal/Drau ist es zu einem schweren Zwischenfall gekommen: Laut ersten Meldungen wurde am Dienstagnachmittag ein Soldat durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. „Ja, es hat einen solchen Vorfall gegeben“, bestätigt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten. Mehr könne sie noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte sind derzeit noch in der Kaserne.

Auch ein Team der ARA Flugrettung ist mittlerweile auf dem Kasernenareal gelandet. Der Vorfall soll sich unmittelbar nach dem Eingangsbereich der Kaserne ereignet haben. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom ARA-Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nähere Umstände zu dem Unglück seien noch nicht bekannt, so Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos Kärnten.

Weitere Informationen folgen.