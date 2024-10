Am Montag gegen 15 Uhr machten zwei zwanzigjährige Österreicherinnen in Amlach in Osttirol eine Wanderung über den Goggsteig in Richtung Kreidefeuer. Gegen 18 Uhr erreichten sie das Kreidefeuer und begannen in der Dämmerung den Abstieg.

Dabei stürzte eine der Frauen und verletzte sich am Knie, wodurch ein Weitergehen nicht mehr möglich war. Sie setzten einen Notruf ab und wurden in der Folge in einer aufwendigen Rettungsaktion per variablem Tau und Nachtsichtgerät mit dem Rettungshubschrauber geborgen. Die verletzte Frau wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Im Einsatz stand die Bergrettung Lienz, ein Rettungshubschrauber und die Alpinpolizei.