Dramatische Szenen am Montag im Kärntner Grenzgebiet: Gegen 12 Uhr stieg eine elfköpfige Gruppe der slowenischen Alpinpolizei im Rahmen ihrer Ausbildung vom Loibltunnel Nordportal über den Zelenica-Spodnji Plot Klettersteig zum Selenitzasattel auf, sie wollten am Grat in Richtung Na Mozeh Gipfel steigen. Beim Aufstieg zum Na Mozeh lösten sich aus unbekanntem Grund mehrere Steine. Dabei wurden zwei Alpinpolizisten von den Steinbrocken getroffen.

Auf österreichisches Gebiet gerutscht

Beide rutschten dadurch rund fünf Meter auf österreichisches Gebiet ab. Ein weiterer Alpinpolizist verletzte sich beim Ausweichen und konnte selbständig absteigen. Die beiden Verletzten wurden von den Rettungshubschraubern RK 1 und C11 geborgen und bei der Selenitzahütte auf slowenischem Staatsgebiet der Besatzung des Polizeihubschraubers der slowenischen Polizei übergeben.