Der Kontrast könnte nicht größer sein. Vor dem Sommer brachte die österreichische Band „Edmund“ den Gute-Laune-Song „Jesolo“ an den Start. Jetzt lassen Markus Kadensky und Roman Messner wieder von sich hören. Am Freitag wurde ihre Single „Legende“ veröffentlicht. Das neue Lied behandelt ein trauriges Thema, nämlich den Verlust eines Elternteils. Kadenskys Vater verstarb vor zwei Jahren. Der Song entstand kurz darauf im Haus bzw. Garten seines Vaters.

Neben Kadensky gehört Roman Messner zum Austropop-Duo, dessen Bandname auf die Kultserie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ zurückgeht. Messner, der im niederösterreichischen Purkersdorf lebt, hat Kärntner Wurzeln. Seine Kindheit verbrachte in Hermagor. In einem Interview mit der Kleinen Zeitung im Jahr 2022 erzählte er: „Jedes Mal, wenn ich von der Autobahn Richtung Hermagor abbiege, fühlt es sich an wie heimkommen.“

Im Juli in Moosburg

Neben „Jesolo“ wird auch „Legende“ Teil des bereits vierten „Edmund“-Albums sein, das im kommenden Jahr erscheint. 2025 geht das Duo auch auf Tour. In Kärnten werden „Edmund“ am 18. Juli (Schlosswiese Moosburg) zu Gast sein.